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ثقافة وفنون

جمعية المؤلفين والملحنين تقرر تكريم اسم رياض الهمشري

مدحت العدل، فيتو
مدحت العدل، فيتو

يعكف السيناريست والشاعر مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، على وضع اللمسات النهائية لحفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، والتي تقام بدار الأوبرا المصرية يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

 

تكريم رياض الهمشري

وكشف مصدر من داخل الجمعية في تصريحات خاصة لفيتو، أن الشاعر مدحت العدل قد اقترح على الأعضاء ومجلس الإدارة، تكريم اسم الملحن الراحل رياض الهمشري، وهذا ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من كل الحضور.

وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من حفل تكريم اسم الملحن محمد رحيم، سوف يشرع أعضاء الجمعية في التحضير لحفل رياض الهمشري، لإسهاماته الموسيقية الكبيرة والناجحة.

وتابع المصدر، أنه من المحتمل أن تكون هناك عدة تكريمات تقيمها الجمعية لعدد من المبدعين الموسيقيين سواء الذين رحلوا عن عالمنا أو الذين على قيد الحياة، تقديرًا لإسهاماتهم الفنية الكبيرة. 

 

المشاركون في احتفالية تكريم اسم الملحن محمد رحيم 

من جانب آخر، كشف الشاعر فوزي إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أسماء الفنانين المشاركين في احتفالية تكريم اسم الملحن الكبير محمد رحيم، والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة كلا من: المطرب الكبير محمد ثروت، النجم تامر حسني، النجم إيهاب توفيق، النجم هشام عباس، النجمة لطيفة، النجم حكيم، النجمة جنات، النجم  محمد محيي، النجمة مي فاروق، النجم هيثم شاكر، وحضور خاص للنجمة سميرة سعيد والنجم حميد الشاعري.

 

تكريم اسم محمد رحيم 

وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين قد كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لفيتو: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم  الراحل هو الآخر”.

وأضاف: “ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلًا كبيرًا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة”.

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقًا”.

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محمد رحيم ألحان رياض الهمشري الملحن رياض الهمشري

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مدحت العدل يكشف تفاصيل مكالمته مع مصطفى كامل لحفل تكريم اسم محمد رحيم

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