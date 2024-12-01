محمد رحيم على شاشة "الوثائقية" في بودكاست "كلام في الفن" الأربعاء

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج وعرض أول "بودكاست" على شاشة الوثائقية باسم "كلام في الفن"، من تقديم الكاتب الصحفي محمد العسيري.

بودكاست كلام في الفن

وتنطلق أولى الحلقات الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالجزء الأول من المقابلة المطولة التي أجرتها الوثائقية مع الملحن المصري محمد رحيم، قبل 9 أيام من وفاته.

و يركز بودكاست "كلام في الفن" على تناول تاريخ الأغنية المصرية، ويستعرض تطورها عبر الأجيال، وأهم محطاتها، من خلال استضافة عدد من المطربين والملحنين والشعراء الغنائيين، الذين أسهموا في صناعة الأغنية المصرية بمختلف أشكالها، في مراحل زمنية مختلفة، ويسردون تجاربهم الإبداعية، وبداياتهم في عالم الغناء، وأبرز التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.