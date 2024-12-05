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أخبار مصر

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة الناجية من الربيع العربي

اللواء محمد الغباري،
اللواء محمد الغباري، فيتو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير العسكري والإستراتيجي، إن اتفاقية سايكس بيكو قامت بإخراج فلسطين من منطقة الشام في إطار العمل على إعادة إحياء المملكة الداودية، وإنشاء دولة لليهود.

 

المستعمر الجديد في المنطقة العربية

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستعمر الجديد في المنطقة العربية، وتسعى خلال الفترة الحالية لتقسيم المنطقة العربية، حتى يسهل السيطرة عليها، لأن التقسيم يمنع دول المنطقة من تأسيس جيوش قوية.

تدمير العراق في 2003

وأوضح أن العراق دُمرت في 2003، وبعد الربيع العربي تدمرت الكثير من الدول، ومصر كانت الدولة الناجية الوحيدة من الربيع العربي، مشيرًا إلى أن سوريا تشهد خلال الفترة الحالية محاولة لإعادة تقسيم المنطقة بدعم من تركيا وبعض الدول العربية، ودعم أمريكي.

 

إيقاف مشروع الربيع العربي

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس”: إلى أن مصر نجحت في إيقاف مشروع الربيع العربي بشكل مؤقت لتقسيم المنطقة في 2013.

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وشدد “الغباري”، على ضرورة العمل على مراجعة موقف القوة المصرية لكي تكون قادرة على مواجهة أي تهديد، ولذلك كان الرئيس السيسي حريصًا على تجديد وتحديث المؤسسة العسكرية، خاصة في قطاع الدفاع الجوي لضمان حماية سماء مصر.

 

ارتفاع أسعار التسيلح 

وأوضح أن التسليح مرتفع للغاية، فسعر الدبابة في الماضي كان يقدر بـ5 ملايين دولار، ووصل الآن إلى 25 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الهدف من التسليح هو حماية التنمية والمياه الاقتصادية.

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سايكس بيكو المنطقة العربية العراق ارتفاع أسعار التسيلح

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