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رياضة

نجم الزمالك السابق: لاعبو الأهلي يركزون على الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تحدث أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "أداء النادي الأهلي في الشوط الأول ضد البنك الأهلي كان سيئا للغاية والنتيجة بالنسبة للأداء طبيعية".

وأضاف: "أشعر أن لاعبي الأهلي يركزون على مباريات الإنتركونتيننتال ولا يفكرون في الدوري المصري".

اختتم حديثه قائلًا: "حتى الآن لم نجِد استخدام تقنية الفار بالشكل الصحيح، هناك أكثر من رأي في هدف الأهلي الملغي أمام البنك حول صحته".

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى دولة قطر في العاشر من ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» المقامة هناك.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن، ويتابع الكابتن محمود الخطيب كافة الإجراءات والتدابير التي يقوم بها محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وعلي صعيد آخر أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن مواجهة بين الأهلي وفريق إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الأهلي منافسه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، بعد أن وقعا في المجموعة الأولى بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

 

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