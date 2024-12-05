حملة مكبرة لضبط الأسعار ومراجعة صرف السلع التموينية المدعمة بالمنتزة

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك طبقا لتعليمات المهندس حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين حفاظا على أموال الدعم.

حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة وسليمان ناصر إدارة تموين شرق بعدة حملات على نطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط بقال تمويني لقيامه بالتصرف فى سلع تموينية وبيانها ٥٢٠ كيس سكر تموينى زنة الكيس واحد كجم و٤٧٥ زجاجة زيت تموينى سعة الزجاجة ٨٠٠ ملل، كما تم ضبط بدال تموينى لقيامه بالتصرف فى سلع تموينية وهى ٦٠٧ كيس سكر تموينى زنة الكيس واحد كجم و٥٥٩ زجاجة زيت تموينى سعة الزجاجة ٨٠٠ ملل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة

محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق وإزالة الإشغالات

كما شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والعمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 524 منشأة، والتحفظ على 28621 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4581 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و1379 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و689 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر.

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