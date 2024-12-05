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أخبار مصر

بدوي يبحث مع مسؤولي شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية توسيع أنشطتهما في مصر

بدوي أثناء اللقاء
بدوي أثناء اللقاء المشترك، فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني، في إطار جولته بالمملكة المتحدة، وبحضور السفير شريف كامل السفير المصري في لندن.

 

بحث موقف مشروع البتروكيماويات بالمعلمين 

تناول اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والذي يعد أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسي لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

كما تناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية.

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