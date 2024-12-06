الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بالطالبية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة داخل عقار العروبة بمنطقة الطالبية.

 

بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من ٤ طوابق بجوار واحة عمر، مما أسفر عن حالة اختناق نقل إلى مستشفى الهرم للعلاج.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطار بنشوب حريق في عقار بمنطقة الطالبية، وارتفاع السنة اللهيب بالعقار، ودفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة، لمحاصرة الحريق وإجراء المعاينة الأولية.

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نيابة الجيزة مستشفى الهرم ادارة الدفاع المدني الجيزة الطالبية

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