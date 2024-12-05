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أخبار مصر

وزير البترول يزور الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بلندن

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة لمقر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في لندن، وذلك في إطار زيارته للمملكة المتحدة، ورافقه خلال الزيارة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن  وكان في استقباله تيم ريد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.

تناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في ضوء ما تقدمه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من خدمات وتسهيلات لدعم تمويل المشروعات بمختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل الصادرات المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الهيئة بمنطقة الشرق الأوسط والذي يعكس قدرة الهيئة على إطلاق مصادر جديدة ومرنة للتمويل التجاري من أجل تنفيذ مشاريع رائدة في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تطرق سيادته إلى مشروعات القيمة المضافة وكفاءة الطاقة والتحول الطاقي والتي يمكن للهيئة تمويلها بالتعاون مع الشركات البريطانية في ضوء توجهات الهيئة والتي تأتي المشاريع المُستدامة على رأس أولوياتها. 

يشار إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات هي وكالة ائتمان تابعة للحكومة البريطانية. وتقدم مجموعة تنافسية عالية المرونة من حلول الدعم المالي لتشجيع الصادرات من المملكة المتحدة، بما يخدم كلا من الموردين والمشترين.

وتقدم الهيئة حلول مالية طويلة الأجل وعالية القيمة للعملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط.

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البترول والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي للهيئة الشركات البريطانية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المملكة المتحدة تمويل المشروعات قطاع التعدين المصري

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