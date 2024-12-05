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حوادث

قرارات جديدة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 أشخاص بأوسيم

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث دهس لاعب كرة 3 أشخاص في أوسيم بالجيزة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير واف عن المصابين وحالتهم الصحية تمهيدا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كما كلفت النيابة بانتداب لجنة من إدارة مرور الجيزة لفحص الحادث، لإعداد تقرير واف عن سبب الحادث، والوقوف على ملابساته.

الكشف الطبي يوضح الحالة الصحية للمصابين 

وكشف التقرير الطبي المبدئي الحالة الصحية 3 أشخاص ضحايا الدهس من لاعب كرة قدم في أوسيم، وفر هاربا، قبل أن يتم نقل المصابين للقصر العيني.

وكشف التقرير الطبي المبدئي أن المصابين  3 عمال هم “عادل. أ” 52 عاما، و“سمير. ر” 44 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"مالك. أ".

وأثناء فحص المصابين طبيا تبين أن الأول مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب فى الوعى، والثاني مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والثالث مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ويعمل فريق من رجال المباحث على إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة 

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربا.

واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربا من مكان الحادث خوفا من بطش الأهالي به.

وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، وتم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته “رانج روفر”.

وتم نقل المصابين إلى القصر العيني، وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة.

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نيابة الجيزة أوسيم وسيم

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