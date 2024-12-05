الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تخطى الــ 50 جنيها ببعض البنوك، سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار، ارتفع سعر الدولار بختام  تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، ليتخطى حاجز الـ 50 جنيها. 

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى  والبنوك المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.94 جنيه للشراء و50.04  جنيه للبيع.

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الدولار 
الدولار 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.93  جنيه للشراء و50.05  جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.93  جنيه للشراء و50.05  جنيه للبيع.  

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اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.96 جنيه للشراء و49.06  جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.96 جنيه للشراء و49.06  جنيه للبيع. 

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لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

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