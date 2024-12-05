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ثقافة وفنون

شريف مدكور في أولى حلقات بودكاست "ع الرايق" مع عليش ومريهان

خالد عليش وميرهان
خالد عليش وميرهان عمرو، فيتو

يستضيف بودكاست "ع الرايق" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويقدمه الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو في أولى حلقاته الإعلامي  شريف مدكور الذي يعد أشهر "عازب في الوسط الأعلامي، ليقدم مدكور في حوار شيق تجربته في الحياة وما بها من مواقف طريفة وتحديات صعبة.

وفي الحلقة يكشف مدكور عن الكثير من عاداته اليومية الطريفة والغريبة، كما يكشف عن أهم المواقف التي تعرض لها داخل الوسط الفني والإعلامي وخارجه، كما يتطرق إلى أهم التجارب الصعبة التي خاضها في رحلة علاجه من السرطان، ويكشف عن أسماء الشخصيات التي اهتمت به وقدمت له الدعم النفسي في تلك المرحلة.

ويذكر "مدكور" في الحلقة الكثير من الكواليس الخفية حول علاقاته بالفنانين وما دار خلف الكاميرات في أثناء إعداده لبرنامجه، ومن بين هؤلاء  فيفي عبده وعمر كمال وباسم يوسف وغيرهم الكثير، كما يكشف عن أسباب عزوفه عن الزواج، ومواصفات فتاة أحلامه المستقبلية، والسن الذي يمكن أن يفكر فيه في الزواج.

بودكاست ع الرايق

جدير بالذكر إن بودكاست "ع الرايق" يستعرض أسرار العلاقات العاطفية والزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ في تفاصيل الحياة العاطفية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين والمشاهير، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل متشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.

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خالد عليش ميرهان عمرو خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو الفن اخبار الفن

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