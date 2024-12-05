وزير البترول يناقش مع شل العالمية خطط الشركة في مجال البحث والاستكشاف

زار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مقر شركة شل العالمية في لندن، ورافقه خلال الزيارة كل من السفير شريف كامل السفير المصري في لندن وكان في استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل، وداليا الجابري رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، وذلك في إطار جولته بالمملكة المتحدة.

بحث الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة بمناطق البحر الاحمر والمتوسط

وتناول اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، ومستجدات التفاوض بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

كما بحث الجانبان موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

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