الخميس 05 ديسمبر 2024
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التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون مع هندسة القاهرة للإشراف على تنفيذ مشروعات الوزارة

جانب من توقيع الاتفاقية،
جانب من توقيع الاتفاقية، فيتو
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شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجامعة القاهرة ممثلة في مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على البروتوكول المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية، وذلك بحضور د. سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والدكتور طارق نصر مدير مركز استشارات كلية الهندسة ود.إنجي البرملجى الأستاذ في كلية الهندسة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة.

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ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتعاون مع جامعة القاهرة باعتبارها بيت خبرة وطنى كبير بما تملكه من العديد من الكوادر البشرية والفنية من أساتذة وخبراء ومتخصصين، إلى جانب مراكزها العلمية المتخصصة، مشيدة بالدور التي تقوم به كلية الهندسة في خدمة المجتمع والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة للقيام أعمال دراسة الجدوى والتصميمات للمشروعات التابعة للوزارة والإشراف على التنفيذ وإعداد التقارير الفنية والاختبارات واستلام المشروعات محل تلك الأعمال وضمان ذلك وفقًا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال على الوجه الأكمل، إضافة إلى التدريب الفنى بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لذلك، وآليات تنفيذية للخطط والبرامج المستهدفة التي يتم الاتفاق عليها.

 

وعقب التوقيع عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع عميد كلية الهندسة والوفد المرافق له حيث شهد اللقاء استعراض بعض النماذج للمشروعات التي ستتعاون فيها الوزارة مع كلية الهندسة لتنفيذها منها إنشاء مبني بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي أحدث طراز معماري، كما قدمت كلية الهندسة عرض تفصيلي لمقترح انشاء مقبرة للسيارات بمحافظة القاهرة تتضمن مبنى إداري وخدمي وموقف ساحات وورش صيانة وساحة مزادات لبيع السيارات.

ومن جانبه قدم الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة خالص الشكر لوزارة التنمية المحلية على اختيارها لكلية الهندسة كاستشاري للوزارة في كافة الموضوعات محل البروتوكول، مشيرًا إلى استعداد الكلية للتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال أساتذتها والمتخصصين ومراكزها العلمية للمشاركة في متابعة مشروعات خطط التنمية المحلية في المحافظات التي تسعى الوزارة لتنفيذها، معربًا عن دعمه الكامل لتعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية وكلية الهندسة ممثلة في مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بالكلية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية لخدمة هذا البروتوكول لتنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظات وكذا تنظيم الدورات التدريبية والندوات التخصصية للعاملين بالوزارة والمحافظات.

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