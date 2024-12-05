الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

عضو غرفة صناعة الطباعة يبرز أهمية مواكبة القطاع للتكنولوجيا الحديثة

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

 أكدت المهندسة ريم رفاعي، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن صناعة الورق تعد من الصناعات التاريخية فى مصر، ولكنها شهدت فى الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا. 

مناقشة دور المرأة في مجال التعبئة والتغليف «القيادة والابتكار»

جاء ذلك خلال مشاركتها فى  جلسة نقاشية تحت عنوان " دور المرأة في مجال التعبئة والتغليف – القيادة والابتكار"، وشارك فى الجلسة: سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، وإيمان عبد المحسن، المنسق الوطني للمشروعات، منظمة اليونيدو، وأدارت الجلسة  لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال - مشروع الابتكار الزراعي GIZ.

ويأتي هذا ضمن فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

 تكنولوجيات متقدمة أصبحت مستخدمة الآن فى مجال صناعة الورق 

وأشارت إلى أن هناك تكنولوجيات متقدمة أصبحت مستخدمة الان فى مجال صناعة الورق، تعيد تشكيل طريقة إنتاجنا واستخدامنا وتفاعلنا مع الورق، وهو ما يتطلب من الصناعة المحلية مواكبة هذا التطور للحفاظ على قدرة منتجاتنا على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.

دور المرأة وصناعة مستقبل التعبئة والتغليف المستدامة

وطرح للنقاش دور المرأة وصناعة مستقبل التعبئة والتغليف المستدامة، وسد الفجوة بين الجنسين من خلال تعزيز التنوع والشمول في صناعة التعبئة والتغليف، مع عرض المبادرات والاستراتيجيات لزيادة التنوع بين الجنسين في هذا القطاع.

حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الى جانب مشاركة السيدة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا وباك بروسيس.

630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024

 وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للطباعة والتغليف إلى أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، سجلت ارتفاعا لتصل إلى 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

 صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي 126.4 مليون دولار

 وسجلت صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

 ارتفاع صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28.5 مليون دولار

 وارتفعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل الى 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار بنسبة  ارتفاع تقدر 261 %.

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