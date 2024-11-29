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اقتصاد

تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلًا خسارة أسبوعية 3%

أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم الجمعة، فيتو

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني واحتمال زيادة الإمدادات خلال العام المقبل.

تحركات أسعار النفط في السوق العالمي

وعن أبرز التحركات في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 45 سنتا أو بنسبة 0.6% إلى 72.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش.

انخفاض العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط

 فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو بنسبة 0.2 % مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء إلى 68.68 دولار. 

ويشار إلى أن أمس الخميس كان عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر.

أسعار النفط خلال الأسبوع

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3% حتى الآن، على أساس أسبوعي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7%.

توقعات بفائض المعروض من النفط في 2025

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا في المعروض بما يربو على مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1% من الإنتاج العالمي، خلال عام 2025.

تحالف أوبك + يرجئ اجتماعه في ديسمبر المقبل

وأعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، تأجيل اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى يوم 5 ديسمبر بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

تمديد التخفيضات الحالية لن يكون كافيًا

وقال محللون في مؤسسة "بي.إم.آي" في تقرير: «على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، فلن يكون هذا كافيا لتبديد تأثير فائض الإنتاج كليا والذي نتوقعه للعام المقبل».

توقعات بوصول متوسط ​​سعر خام برنت 74.53 دولار للبرميل في 2025

وفي نفس السياق؛ أظهر استطلاع لرويترز شمل 41 محللا أن متوسط ​​سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولار للبرميل في 2025، في تعديل بالخفض للشهر السابع على التوالي في استطلاعات رويترز.

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