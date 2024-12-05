أسعار المعروضات بمهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية في الزمالك (فيديو وصور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية بالزمالك، والذي يستمر في الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر الجاري بحضور شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن محافظ دمياط، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه كل من اتحاد الصناعات الغذائية، ومركز البحوث الزراعية، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والغرفة التجارية بدمياط (شعبة الألبان)، ورابطة منتجي ومصدري الألبان.

وجاءت أسعار العسل والجبن والمكسرات كالآتي:



عسل نحل برسيم ١٥٠

عسل موالح ١٨٠

عسل حبة البركة ٢٠٠

عسل بالمكسرات نص ١٠٠

عسل بالشمع برسيم ١٨٠

طبق مسكرات ربع الكاجو ١٧٠

عين الجمل ١٢٥

اللوز ١٤٠

عسل السدر ٦٠٠

تمر ٥ كيلو ٢٥٠ و٣٠٠

فواكه مجففة ١٠٠ جرام ب ٨٥

الطحينة ٧٥٠ جرام ١٥٠

الصغير ٤٠٠ جرام ب ٨٠

طلع النخل ٥٠ جرام ب ١٥٠

حبوب اللقاح ٥٠ جرام ب ٥٠

خبز النحل ٥٠ جرام ب ١٥٠

غذاء الملكات ٥ جرام ب ١٠٠

عسل برسيم وموالح ب ٢٥٠

زيت زيتون عبوة بلاستيك ٥٠٠ عبوة زجاج ٦٠٠

جبنة براميلي ١٤٠

جبنة ملح خفيف ١٥٠

جبنة براميلي فلفل ١٥٥

جبنة كيري ١٨٥

جبنة شيدر سبريد ١٨٥

جبنة خزين ١٤٠

جبنة لبنة ١٦٥

جبنة قريش طبيعي ٩٠

جبنة جودة ٣٣٠

جبنة رومي ٢٧٥

سمن بقري ١٧٠

جبنة ايدام ٣٣٠

زبدة جاموسي ٢٩٠

موتزريلا طبيعي ٢٦٥

الجبنة البوراتا الربع ٨٥

الشيدر الاحمر ٣٠٠ جرام ١٢٠

الشيدر الابيض ال٣٠٠ جرام ١١٥

البرمجان مستورد ١٢٠٠

البرمجان المصري ٤٠٠

جبنة فلامنك ٣٨٠

سمنة جاموسي ٢٨٠

سمنة بقري ٢٥

محافظ القاهرة: نقدم الدعم الكامل للمعارض

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض، وتخفيض الأسعار.

وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير على شراء منتجات المعرض، كما أثنى على جودة المعروضات التى تقدمها الشركات بالسوق المحلي، حيث إن أغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة أسواق اليوم الواحد، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتنوع فى إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم،مشيدًا بالتواجد القوى والفعال لمحافظة دمياط والتى تُعد من أشهر المحافظات بصناعة منتجات الألبان والأجبان.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المعرض فى نسختيه الأولى والثانية حققتا نجاحًا كبيرًا، ليتم إطلاق النسخة الثالثة منه اليوم.

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

ويشارك فى المهرجان أكثر من ٧٠ عارضا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات.

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانا من الشركات العارضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.