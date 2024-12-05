الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

وجهت سفارة الصين في دمشق اليوم الخميس، دعوة إلى رعاياها بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في سوريا.

 تصاعد المخاطر الأمنية فى سوريا

وفي بيان لها، قالت السفارة الصينية في سوريا: "ننصح رعايانا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية".

وشنت تنظيمات إرهابية في 29 نوفمبر الماضي هجوما كبيرا على قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر ميدانية في دير الزور شمال شرقي سوريا بعودة الحياة لطبيعتها واستقرار الوضع في سبع قرى حاول مسلحو "قسد" السيطرة عليها، حيث تصدى لها الجيش السوري.

لهجمات مسلحي قسد

ولفتت المصادر إلى أن العشائر وأهالي البلدات والقرى التي تعرضت لهجمات مسلحي "قسد" بدعم مما يسمى بـ"التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب بزعامة واشنطن، ووقفوا جنبا إلى جنب مع الجيش السوري لصد العدوان.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين

وأكدت مصادر أهلية في مدينة حلب السورية وجود أعداد كبيرة من المرتزقة الأتراك والأوزبك وغيرهم من جنسيات آسيوية أخرى في صفوف المسلحين.

ومساء أمس، أعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم أجانب، فيما يواصل الطيران الروسي والسوري تدمير مواقع المسلحين وتجمعاتهم.

الجيش السوري يعلن انسحابه من حماة

التلفزيون السوري: الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيرات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفارة الصين في دمشق سوريا تصاعد المخاطر الأمنية في سوريا الجيش السوري دمشق التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

مواد متعلقة

الكرملين: نقيم الوضع في سوريا لبحث احتياجاتها من المساعدات

أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا

توعد بأكل جبهة النصرة، أبو عزرائيل يستعد للقتال في سوريا مع الحشد الشعبي (فيديو)

سوريا.. الجبهة القادمة!

خبير استراتيجي: التصعيد العسكري في سوريا قد يؤدي إلى تغييرات سياسية

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية