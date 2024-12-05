التلفزيون السوري: الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيرات

قال التلفزيون السوري، اليوم الخميس: إن الفصائل المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيرات.

وأضاف التلفزيون السوري: "الجيش تصدى لكل محاولات الفصائل المسلحة لخرق جبهة حماة".



محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة

ويوم الأحد الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، أن سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

لقاء وزير الخارجية الإيراني وبشار الأسد

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن الجماعات السورية المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة من حلب وإدلب شمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لن تصل إلى أي نتيجة.

جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني

وذكر عراقجي: "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها".

وأضاف عراقجي: "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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