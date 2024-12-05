الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

محطة الربط الكهربائي المصري السعودي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سير العمل في مشروع محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع الطاقة.

وتم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المحطة، والتي تعتبر واحدة من أبرز المشروعات الاستراتيجية في مجال الربط الكهربائي بين الدولتين.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل حول تقدم الأعمال الإنشائية والفنية بالمحطة، والتي من المقرر أن تسهم بشكل كبير في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتوفير مصادر طاقة إضافية لتلبية احتياجات البلدين في المستقبل. 

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يعد نموذجًا حيويًا للتعاون العربي في مجال البنية التحتية للطاقة، حيث يجسد التنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأوضح مدبولي أن محطة الربط الكهربائي المصري السعودي تُعد جزءًا من شبكة الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والمملكة، والتي من المتوقع أن تساهم في توفير فرص كبيرة للاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة وأن كلا البلدين يعتزمان زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة النظيفة في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تنفيذ المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن محطة الربط الكهربائي سوف تساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين وتقديم دعم أكبر لزيادة القدرات الإنتاجية للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار العمل بوتيرة متسارعة لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي.

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