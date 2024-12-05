أوقاف الإسكندرية تستقبل مدير منطقة الوعظ بالمحافظة

استقبل الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ ماهر عبدالجواد مدير الإدارات، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة.

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يستقبل مدير منطقة وعظ

ورحب وكيل الوزارة بمدير منطقة الوعظ وأكدا على مدى التعاون المثمر والبناء بين المديرية والمنطقة، وأننا نعيش في مرحلة فارقة تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين وإخلاص المخلصين لنشر صحيح الدين والقيم الإسلامية والأخلاقية والوطنية بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تم التشاور والتنسيق لتكثيف العمل الدعوي بين مديرية الأوقاف بالإسكندرية ومنطقة الوعظ بالإسكندرية.

جدير بالذكر، كان قد أطلقت مديرية الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١م عقب صلاة العشاء من مسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب، تحت عنوان (الهجرة غير الشرعية إلقاء للنفس في التهلكة)، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد السلام محمود العجمي (أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية - جامعة الأزهر الشريف) والشيخ وسام على كاسب (مدير المتابعة) والدكتور حسن عبدالله (مدير إدارة أوقاف برج العرب) والشيخ مجدي عبد المحسن ياسين (قارئا) والشيخ حسن عبده عبد اللاه (إمام وخطيب المسجد).

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن الشريعة الإسلامية أحاطت النفس البشرية بسياجات، حفظ، وأمان، وتكريم، وجعلت حمايتها أحد الكليات، والمقاعد التى الشرع عليها، وأولاها عناية خاصة، فقد حرم الإسلام الاعتداء على النفس وتعرضها للهلاك، وإن من صور الاعتداء على النفس تعريضها للهلكة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهي انتقال الإنسان من بلد إلى بلد آخر بصورة غير قانونية عن طريق التسلل خفية معرضًا نفسه للموت قتلًا، أو غرقًا، أو إقامته في بلد بغير تصريح أو إذن، ولا شك أن هذا خداعًا نهانا الإسلام عنه.

كما أن التحايل لدخول بلدة أو الإقامة فيها دون تصريح يعد مخالفة للعهود، والمواثيق التى اتفقت عليها الدول، ويجب الوفاء بها،ثم وجه وكيل الوزارة كلمة للشباب يطالبهم فيها بالجد، والاجتهاد، والعمل الجاد.

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