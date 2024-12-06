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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس جريجوريوس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس جريجوريوس النيصي أسقف نيصص.

قصة القديس جريجوريوس

سنة 112 للشهداء ( 396م ) تنيَّح الأب القديس جريجوريوس أسقف نيصص.

وُلِدَ القديس جريجوريوس في كبادوكية سنة 330م، في أسرة مباركة. فأخته القديسة ماكرينا، وأخوه القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة الكبادوك، والقديس بطرس أسقف سبسطية.

اهتم بتربيته بعد وفاة والده، كل من أخته ماكرينا وأخيه باسيليوس. درَس علوم البلاغة وصار معلّمًا لها. تزوج من امرأة فاضلة كانت تعيش معه بأسلوب يتفق مع تعاليم الإنجيل وعاشا معًا في حياة بتولية كاملة.

نال القديس جريجوريوس درجة الأغنسطس وتدّرج إلى أن رُفع إلى درجة الكهنوت. وبعد ذلك تنيَّحت زوجته، فتفرغ لخدمة الكنيسة.

وبعد أن رُسم القديس باسيليوس في درجة رئيس أساقفة الكبادوك سنة 370 م، كان اختيار الله للقديس جريجوريوس ليكون أسقفًا على مدينة نيصص في سنة 372م. خدم الكنيسة بعلمه وقلمه وعظاته وقدوته.

وقد لاقى هذا القديس شدائد كثيرة بسبب الأريوسيين، فنُفي في عهد الإمبراطور الأريوسى فالنس.

عاد القديس من المنفي سنة 378م بعد أن هَدَأت الأحوال. وفي سنة 381م حضر القديس مجمع القسطنطينية، ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام. وقد ترك للكنيسة مؤلفات كثيرة نافعة

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