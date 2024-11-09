حفيد أم كلثوم: لا نعرف شيئا عن فيلم "الست" والمفروض يرجعوا لنا

أكد عدلي سمير رشاد، حفيد كوكب الشرق أم كلثوم، أنهم لا يعرفون شيئا عن فيلم "الست" الذي ستقدمه الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة على العمل، أو الحصول على معلومات تخص "أم كلثوم".



وقال في تصريحات لـ “فيتو”: لابد أن يحترم القائمون على العمل أن هناك أسرة لأم كلثوم، ويحصلون على موافقتهم على تقديم فيلم يخصها، ويقومون بتوثيق المعلومات الخاصة بها.



تفاصيل فيلم الست

وتنتهي الفنانة مني زكي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم الست بعد أسبوع، ومن المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم الست

والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.