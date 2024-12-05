عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

قال محمد عبدالمنعم برك، الواعظ بالأزهر الشريف، وعضو لجنتي الفتوى والمصالحات بالأزهر: إن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان أعرج، فلم يمنعه العرج من تبوُّؤ المكانة التي يستحقها في الحياة السياسية والاجتماعية الإسلامية، فتفوق ذكاء وعلميًّا وفقهيًّا.. فاختاره الرسول، صلى الله عليه وسلم، من بين المسلمين وأرسله إلى اليمن عاملًا له عليها، وعمر الفاروق يقول عنه: "من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل"، مضيفًا: كان معاذ من أهل القرآن، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ".

"مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي"

وأضاف محمد عبد المنعم، الواعظ بالأزهر: لقد حظي ذوو الاحتياجات الخاصة بأحسن رعاية وأفضل اهتمام، حتى وصل الأمر أن عاتب الله عز وجل رسوله عليه الصلاة السلام حين لم يلتفت إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه عندما جاء يسأل عن شيء من أمر الإسلام، فأنزل الله في ذلك قرآنا، قال تعالى: "عَبَسَ وَتَوَلَّى {1} أَن جَاءهُ الْأَعْمَى {2} وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى {3} أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى {4}".. وبعدها كان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا لقيه يقول له: "مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي"، وهذه المنزلة وهذا التكريم والتنويه الرباني الذي حظي به ابن أم مكتوم الأعمى، لم يحظ به أي صحابي آخر، وهذا يدلل بشكل واضح على أهمية وأجر من يرعى هؤلاء الأشد احتياجًا للرعاية.

معاذ بن جبل، فيتو



وأكد أن المتأمل يرى أن ذوي الاحتياجات الخاصة قد وصلوا إلى أعلى المراتب في ظل الإسلام، فكان منهم العلماء والفقهاء والمفتون والدعاة والمحدثون، والمفكرون المبرزون، بل صارت الإعاقة علمًا يعرف بها أفذاذ ومبرزون، فالمتأمل في تاريخنا الإسلامي المجيد وإلى الآن يجد الكثير من العلماء الذين أًصبحت إعاقتهم أو عاهتهم عَلَمًا يدل عليهم، ومنهم: الأحول والأخفش والأصم والأعرج والأعمش.

الأمر برحمتهم والتحذير من السخرية أو التنمر

وقال محمد عبدالمنعم برك، الواعظ بالأزهر الشريف، وعضو لجنة المصالحات بالأزهر: إذا ما نظرنا في الهدي النبوي في تعامله مع من يصطلح عليهم حديثا بـ "ذوي الاحتياجات الخاصة" فإنه تتجلى فيه معاني الرحمة والعدل بأبهى صورة، فقد كان يعاملهم بما يعزز شعورهم بالطمأنينة والرضا، فكان يختار لهم الأسماء التي لا تشعرهم بالنقص، وكان كثير الزيارات الخاصة لهم، وكان دائما ما يمشي في قضاء حوائجهم، وكان دائما ما يبشرهم بالثواب الذي ينتظرهم، وكان يمكنهم من الأعمال والوظائف، ويأمر برحمتهم والتحذير من السخرية بهم أو التنمر عليهم.

واختتم، قائلًا: نناشد جميع فئات المجتمع بالتعامل مع ذوي الهمم بكامل التقدير، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة الانتقاص منهم، وإرساء ثقافة مراعاة حقوقهم وآداب التعامل معهم.



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