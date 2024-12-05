الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بـ هيئة التنمية الصناعية، أن نصيب قطاع الصناعات الغذائية من تخصيص الوحدات الصناعية هو الأكبر بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلى أنه من خلال طروحات الأراضي الصناعية يستحوذ القطاع على نسبة كبيرة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فوود أفريكا بمشاركة حكومية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

طرح الأراضى الصناعية 

وتبدأ وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من الأول من ديسمبر، المرحلة الثامنة لطرح الأراضى الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي، على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر.

 ويضم الطرح 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونا و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة. 

 وطبقا لتصريحات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة فإن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ،  مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).

واشار إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على  فرصة  واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

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