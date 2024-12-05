الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية منذ قليل بمنتصف التعاملات، ليتخطى حاجز، الـ 50 جنيهًا.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، لاعلى 5 بنوك فى سعر صرف الدولار  في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.  

الدولار - فيتو 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.76 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

الدولار 
الدولار اليوم

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المتحد حوالي 49.96  جنيهًا للشراء و50.06  جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك كريدى اجريكول  حوالي 49.96  جنيهًا للشراء و50.06  جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك الكويت الوطنى  حوالي 49.95  جنيهًا للشراء و50.05  جنيهًا للبيع.  

أسعار الدولار 
أسعار الدولار 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية حوالي 49.95 جنيهًا للشراء و49.05  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامى

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامى حوالي 49.95 جنيهًا للشراء و49.05  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

ماذا تعرف عن الدولار؟

والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

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