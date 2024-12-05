أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، الموافق 5 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

سعر الفاكهة

سعر كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر يوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر الرمان من 16 إلى 30 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فراولة من 40 إلى 60 جنيها للكيلو. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الخميس

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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