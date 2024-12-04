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شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تكشف تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدءًا من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة  نهارًا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلًا  في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارًا الأيام المقبلة

حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للدفء  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى:14:15

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:22

درجة الحرارة الصغرى: 12:14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 09:11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:13


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية  على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة في بعض المناطق  يوم الأحد المقبل.

 

أمطار متوسطة خفيفة على السواحل الشمالية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل  
 ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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