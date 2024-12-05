النيابة تستدعي أسرة فتاة لقيت مصرعها داخل مصحة نفسية بالمقطم

استدعت نيابة المقطم أسرة فتاة لقيت مصرعها داخل إحدى المصحات النفسية، في ظروف غامضة، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الأدلة الجنائية التي باشرت فحص مكان الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الأولية وأقوال مدير المصحة أن المتوفاة كانت تعاني من نوبات اكتئاب حادة، دخلت علي إثرها المستشفى لتلقي العلاج، ويوم الواقعة تمكنت من إنهاء حياتها، كما تبين أنها ليست المرة الأولى لها، فقد حاولت إنهاء حياتها قبل وقت سابق.

عرض جثة المتوفاة على الطب الشرعي

وأمرت النيابة بعرض جثة المتوفاة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومطابقتها مع ملابسات الواقعة وأقوال الشهود، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأمرت باستدعاء أسرتها، لسؤالهم حول الواقعة، وكذلك الطاقم الطبي المشرف على حالتها المرضية، ومسئولى المستشفى للتحقيق معهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير احدى المصحات النفسية بدائرة القسم، يفيد بإنهاء إحدى النزيلات حياتها داخل المستشفى، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم إلى موقع الحادث، وتبين صحة الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

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