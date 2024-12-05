خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

سعر صرف الدولار، تزامنا مع استمرار الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، رأينا ارتفاعا مفاجئا بمنتصف تعاملات اليوم لأسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية بعد فترة من الهدوء النسبي فى التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية بعدم وجود ارتفاعات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

ارتفاع كبير للدولار منتصف تعاملات اليوم

وفي منتصف تعاملات اليوم الخميس، جاء أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ“فيتو”: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 60 و70 جنيهًا بنهاية العام الحالي، لكن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي وفرة في الدولار، وبالتالي فإن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة والارتفاعات الطفيفة الحالية تخضع للعرض والطلب وهى ارتفاعات منطقية لا قلق منها.

سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة

وأشار غراب إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشأن سعر صرف الدولار، موضحا أن التصريحات أكدت على أن سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.

وأضاف أن الارتفاع الطفيف الذي حدث في سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية واليوم هو أمر طبيعي، فمنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسعر صرف الدولار مستقر ويتحرك ما بين 47 وحتى الــ50 جنيها، وهذا يؤكد استقرار سعره ولا يوجد ما يدعو للمضاربة أو لعودة السوق الموازية أو ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

هل هناك وفرة الدولار في السوق المصرية ؟

ولفت غراب إلى أن وفرة الدولار في السوق المصرية تعود إلى 3 أسباب، تتمثل في ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، إضافة إلى تخطي إيرادات السياحة نحو 15.5 مليار دولار، ما يعني أن هناك انفراجة كبيرة في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك تمول البنوك كل من يحتاج إلى دولار.

العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الدولار، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية الآن، ليتخطى حاجز، الـ 50 جنيها بمنتصف التعاملات.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

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الدولار، فيتو

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 49.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع.

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