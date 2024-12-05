الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر صرف الدولار، تزامنا مع استمرار الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، رأينا ارتفاعا مفاجئا بمنتصف تعاملات اليوم لأسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية بعد فترة من الهدوء النسبي فى التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية بعدم وجود ارتفاعات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

 

ارتفاع كبير للدولار منتصف تعاملات اليوم 

 وفي منتصف تعاملات اليوم الخميس، جاء أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 49.94  جنيه للشراء، و50.04  جنيه للبيع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ“فيتو”: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 60 و70 جنيهًا بنهاية العام الحالي، لكن  السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي وفرة في الدولار، وبالتالي فإن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة والارتفاعات الطفيفة الحالية تخضع للعرض والطلب وهى ارتفاعات منطقية لا قلق منها.

 

سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة

 وأشار غراب إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشأن  سعر صرف الدولار، موضحا أن التصريحات أكدت على أن سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.

وأضاف أن الارتفاع الطفيف الذي حدث في سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية واليوم هو أمر طبيعي، فمنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسعر صرف الدولار مستقر ويتحرك ما بين 47 وحتى الــ50 جنيها، وهذا يؤكد استقرار سعره ولا يوجد ما يدعو للمضاربة أو لعودة السوق الموازية أو ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

 

هل هناك وفرة الدولار في السوق المصرية ؟

ولفت غراب إلى أن وفرة الدولار في السوق المصرية تعود إلى 3 أسباب، تتمثل في ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، إضافة إلى تخطي إيرادات السياحة نحو 15.5 مليار دولار، ما يعني أن هناك انفراجة كبيرة في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك تمول البنوك كل من يحتاج إلى دولار.

 

العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الدولار، ارتفع سعر الدولار  بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية الآن، ليتخطى حاجز، الـ 50 جنيها بمنتصف التعاملات.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.  


سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

الدولار 
الدولار، فيتو

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.91  جنيه للشراء و50.01  جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 49.93 جنيه للشراء و49.03  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطنى الاهلى QNB سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

الدولار يقترب من 50 جنيها فى البنك المركزى المصرى في ختام تعاملات اليوم

وزير الاستثمار: نستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية

ارتفاع جديد لأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

المزيد

خدمات

المزيد

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع 6 وزارات لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية

4240 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام رائعة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية