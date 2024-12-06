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دين ودنيا

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الوحي، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة النجم، مسألة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب المشركين لهذا الوحي، موضحا هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟.


سورة النجم الآية 11

قال تعالى: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ».

ما كذب الفؤاد ما رأى. [ النجم: 11]
سورة النجم الآية 11


هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟ 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله: «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى»، رد على المشركين، وتكذيب لهم، فيما زعموه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلق الوحى عن جبريل، ولم يشاهده، واللام في قوله «الْفُؤادُ» عوض عن المضاف إليه، والفؤاد: العقل أو القلب، ومنه قوله- تعالى-: «وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغًا إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ».


رد الله على المشركين في تكذيب الوحي

وتابع الشيخ طنطاوي: وقراءة الجمهور «كَذَبَ» بفتح الذال مع التخفيف، وقرأ ابن عامر بفتحها مع التشديد، و«ما» موصولة، والعائد محذوف، أي: ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر، الذي رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام لأنه لم يكن يجهله، بل كان معروفا لديه، وصاحب الوحى إليه، فهو صلى الله عليه وسلم عرفه بقلبه، وتأكدت هذه المعرفة برؤيته له بعينيه.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

واختتم طنطاوي: فالكذب هنا: بمعنى الإنكار والتردد والشك في صحة ما يراه. قال صاحب الكشاف قوله: «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى» أي: ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل- عليه السلام-. أي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك- على سبيل الفرض- لكان كاذبا لأنه عرفه، يعنى أنه رآه بعينه، وعرفه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق، وقرئ. ما كَذَبَ- بالتشديد-، أي: صدقه ولم يشك أنه جبريل بصورته.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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