السيدة الأولى.. منحة أو محنة!

مكانة زوجة الرئيس في أي دولة، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، موضع فحص ومتابعة وغالبا تنمر وتصيد، ذلك أن أداءها هو المجال الأوحد لمن يعارض بضراوة لانتقاء الأخطاء وأحيانا الخطايا.

والحق أن مصر عرفت لقب عقيلة وقرينة الرئيس عبد الناصر السيدة الجليلة الراحلة تحية، ثم عرفت القاهرة لقب السيدة الأولى مع السيدة الراحلة جيهان السادات التى كانت موضع ثقة الرئيس السادات، وهى تناقشه وتراجعه وتشد من أزره في مواقف وطنية عصيبة، بل تدخلت وناصرت المرأة المصرية بقوانين تحميها، تضرر منها الأزواج كثيرا، أشهرها قانون الشقة من حق الزوجة!

ومع الرئيس حسنى مبارك لم يطلق على حرمه السيدة سوزان لقب السيدة الأولى، وكان اسمها مقترنا باسم مبارك وهي بدورها لعبت دورا وطنيا مشهودا في نشر المعرفة والثقافة وحماية المرأة.



هذا عندنا.. فماذا حدث لرئيس كوريا الجنوبية بسبب زوجته؟ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فاجأ العالم يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر وبالتحديد في العاشرة والنصف مساء بتوقيت بلاده بإعلان الأحكام العرفية فورا دون الرجوع للبرلمان. الذي حظر نشاطه، وحظر أي تجمعات، وفرض الرقابة علي الإعلام وأجهزة الإتصال، ومنع الأنشطة السياسية للأحزاب كافة.

وبرر إجراءاته الطارئة بأنه يستهدف حماية البلاد من قوات كوريا الشمالية، ومن عملاء كوريا الشمالية في البرلمان، في إشارة للحزب الديمقراطي المعارض صاحب الأغلبية، وكانت أقوى مبرراته ما قال إنه يفرض الأحكام العسكرية على البلاد ليحميها من الخراب. فعلها رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 50 عاما.



بعد ست ساعات بالضبط، اضطره البرلمان بأغلبية 190 صوتا من أصل 300 إلى إلغاء قراره العسكري وإعادة الحياة الطبيعية، فرضخ الرئيس يون سوك يول، بل صوت البرلمان على محاكمته برلمانيا بتهمة التمرد تمهيدا لعزله، وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية إنه سيقدم استقالته، ومعظم معاوني الرئيس الكوري الجنوبي بدورهم استقالوا.



جرت 22 محاولة برلمانية سابقة لعزله، ومعظم متاعبه سببها ما يثار حول زوجته كيم وحوله من اتهامات بالفساد وتدخلها في أعمال الحكومة، وكانت زوجته كيم تلقت حقيبة يد ماركة كريستيان ديور قدمها لها قس كوري جنوبي، وكان ثمنها يتجاوز 2000 دولار. القانون هناك يسمح بقبول الهدية في حدود 750 دولار.. ومن ثم يراها المعارضون والقانون مرتشية!



لفت نظري في متابعة ردود الفعل على مبلغ الرشوة هذا ما كتبه قراء متابعون أن هناك دولا بأكملها تعتبر رشوة لدول أجنبية!

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