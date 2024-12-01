الهوان العربي المشين

كلهم قتلة وكلهم أبرياء، حتى الشيطان في إسرائيل قال إنه بريء، لكنه يراقب ما يحدث في سوريا، وكان قبلها حذر من أن بشار الأسد يلعب بالنار إذ يزود حزب الله في لبنان بأسلحة إيرانية!



فجأة وفجر الأربعاء وبمجرد الإعلان عن اتفاق عصيب عسير بين إسرائيل والدولة اللبنانية لوقف القتال مع حزب الله، فوجئ العالم باجتياح سريع للفصائل الارهابية، لمدينة حلب السورية، العاصمة الاقتصادية للشقيقة سوريا، وهي في أقصى الشمال الغربي..

إذ اجتاحتها داعش، تحت مسمى هيئة تحرير الشام الاسم الثاني لجبهة النصرة، واستولت على إدلب، بعد هروب مريب لكافة قوى الجيش والأمن والمحليات من المدينتين، أعقبه تقدم داعش إلى أطراف حماة ثم دخول الإرهابيين إلى قلبها.. فهل يصلون إلى حمص!



الاجتياح السريع يثير الشكوك في جاهزية القوات السورية ومدى تسلحها وتدريبها وفي قدرتها على مواجهة هجوم متعدد الجبهات.. تركيا أعلنت أن لا علاقة لها بهذا الهجوم، كذلك قالت أمريكا وإسرائيل، وهو ما لا يصدقه أحد قط..

وتشير التقارير إلى إستخدام داعش، 35 ألف إرهابي، أسلحة حديثة، مدفعية ثقيلة وصواريخ ومسيرات ودبابات، يتردد بأنها من أوكرانيا، فكيف وصلت إليهم، وليس لسوريا حدود مباشرة مع أوكرانيا، ومعظم قوات داعش من الطاجيك والأفغان وغيرهم فهم ليسوا سوريين في أغلبيتهم.



ومن عجب أن الإعلام العربي الغبي يطلق على جحافل الإرهاب هؤلاء وصف المعارضة السورية المسلحة! هل يعقل أن تعارض بلدك بالمدافع والمسيرات والعمالة والخيانة؟ قناة الجزيرة تتعامل مع سوريا كأنها لم تعد إلى حضن الجامعة العربية، وشاركت في القمة العربية الأخيرة التي وتطلق على الدولة السورية وصف النظام، وجيش النظام.. لماذا سوريا الآن؟ من الفاعل؟



بادرت أمريكا إلى غسل يديها ووصفت القوات المهاجمة بأنها منظمات إرهابية، ربما تعدل الجزيرة وصفهم بعد هذا التصريح..



التحرك الإرهابي ليس بعيدا عن إسرائيل وتركيا بحال من الأحوال، ونذكر كم ألح الرئيس التركي أن يلتقي بالرئيس السوري لتسوية الأوضاع وإحلال السلام، والأخير رفض، ورغم أن الشبهات، فإن تركيا أيضا تعاني من قوات قصد، قوات الأكراد التى تحت الحماية الامريكية.



سحب اهتمام جزئي لروسيا دفاعا عن سوريا، ولو بالقوة الجوية، هدف أيضا يعزز فرضية التورط الامريكي، كما أن لإسرائيل دورا، لأن الضربات المتتالية المميتة لحزب الله في سوريا وفي جنوب لبنان، حال دون اشتراك قوات الحزب في صد القوات الإرهابية.



المشهد في سوريا مأساة بكل المقاييس، مستباحة سوريا مستباحة منذ 2011، فعلى أرضها مخابرات إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والمانيا واستراليا وروسيا وإيران والصين، وقوات وأسلحة وعملاء من أمريكا وفرنسا وإسرائيل، فضلا عن وجود الأخيرة في الجولان منذ هزيمة يونيو67.



روسيا لن ترسل قوات برية لأنها بحاجة للأفراد في حربها مع أوكرانيا، لكنها لن تسمح بسقوط النظام السوري، وإيران تلقت ضربات قاسية من إسرائيل، وهي تغازل إدارة ترامب القادمة وتعلن عن استعدادها لاتفاق نووى جديد، وفي الوقت ذاته تخصب المزيد من اليورانيوم، طوق النجاة الأخير لها..



أين العرب؟ العرب؟ علي من الدور يا ترى؟ العرب قلوبهم شتى، وقرارهم لغو! نحن الشعوب الوحيدة في العالم التي يضربها الغرب ويهينها الغرب، ويذلها الغرب.. للأسف والأسى الشديدين.

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