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حوادث

محاكمة متهم بدهس عامل في أوسيم

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الجيزة، بعد قليل، محاكمة "ا.م" عامل على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارة والتعدي عليه بالضرب، وإحداث له عاهة مستديمة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد باز وشريف فتحي كلحي ووكيل نيابة محمد علاء الدين وسكرتارية محمود متولي.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم، المقيدة برقم 4574 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "ا.م" (هارب) تعمد في يوم 7 أغسطس 2024 دهس المجني عليه "محمود ا" بسيارة، بعد أن خطط مسبقًا للاعتداء عليه. 

 

وقد تسبب الدهس في إصابات جسيمة بساق المجني عليه اليسرى، ثم واصل المتهم الاعتداء عليه بالضرب، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة.

 

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن المجني عليه فقد القدرة الكاملة على تحريك أوتار أصابع القدم اليسرى الثاني والثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى فقد تام لحركة الكاحل الأيسر وسقوط القدم اليسرى، مع عدم القدرة على تحميل وزن الجسم عليها، بنسبة عجز قدرت بـ 20%.

 

وأكد التقرير أن الواقعة تتوافق مع التصوير الذي ورد في مذكرة النيابة العامة.

 

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