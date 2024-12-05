بعد إطلاقها رسميًا، مزايا استخدام الشريحة المدمجة ESIM

بعد قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإطلاق تقنية الشريحة المدمجة ESIM رسميا بالسوق المصرى، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مزايا الشريحة المدمجة ESIM وخلال السطور التالية نستعرض مزايا الشريحة المدمجة ESIM.

مزايا الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM

وتُعد تقنية الشريحة المدمجة eSIM، من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات، حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر.

ويتم استخدام الشريحة المدمجة eSIM بدلا من شرائح المحمول التقليدية، حيث تُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، حيث إنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.

كما توفر تقنية الشريحة المدمجة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة الشريحة المطلوبة مع سرعة الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها فإنه لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة.

شريحة ESIM وسرقة الهواتف

وتساهم الشريحة الجديدة في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن تحميل أي SIM card عليها.

وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

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