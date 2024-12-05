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رياضة

ملوك الضربات الركنية، سر تفوق آرسنال في الركلات الثابتة بالبريميرليج

تفوق آرسنال في الركلات
تفوق آرسنال في الركلات الثابتة

 الدوري الإنجليزي، خطف نادي أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الأنظار بعدما حقق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدفان من خلال ضربتين ركنيتين ليحصد آرسنال النقاط الثلاث.

تألق المدفعجية في الضربات الثابتة وبالتحديد في الضربات الركنية لم يكن وليد الصدفة، حيث تمكن من تسجيل 22 هدفا من ضربات ركنية منذ الموسم الماضي.

ويأتي ذلك بعدما استعان أرتيتا بمدرب متخصص فقط في الضربات الركنية وهو نيكولاس جوفر مع توليه المهمة.

فيما احتفظ فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم تعادله أمام نيوكاسل 3-3  في الجولة الـ 14 من البريميرليج.

وفاز فريق أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي على مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست وساوثامبتون على الترتيب.

وتمكن تشيلسي من الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي على حساب أرسنال بفضل فارق الأهداف.

يشار إلى أن مانشستر سيتي عاد إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي مؤقتًا، مستغلًّا إقامة مباراة برايتون ضد فولهام مساء اليوم الخميس.
 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول

1- ليفربول 35 نقطة

2-تشيلسي: 28 نقطة
3- أرسنال 28 نقطة
4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة
6- نوتينغهام فورست 22 نقطة
7- أستون فيلا 22 نقطة

8-توتنهام هوتسبير 20 نقطة
9- برينتفورد 20 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

11-مانشستر يونايتد 19 نقطة
12-  فولهام 19 نقطة 
13- بورنموث 18 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15-  إيفرتون 14 نقطة

16- ليستر سيتي 13 نقطة

17-كريستال بالاس 12 نقطة
18- إبسويتش تاون 9 نقاط
19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

 

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الإسباني ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي ال فريق ارسنال

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