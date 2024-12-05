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سياسة

الأنبا إرميا يشارك إيبارشية طموه في عيد الشهيد أبي سيفين

إيبارشية طموه للأقباط
إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس، فيتو

احتفلت إيبارشية طموه للأقباط الأرثوذكس، بعشية عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبي سيفين"، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وصلى صلوات العشية، إلى جانب نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، وذلك بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس "السائح" بدير الشهيد فيلوباتير الأثري (مقر المطرانية).

وفي ختام العشية طيّبا رفات الشهيد بمشاركة مجمع الآباء كهنة الدير وسط حضور شعبي كثيف.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في نورث كارولينا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة نيافة الأنبا بيتر، أسقف إيبارشية نورث، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).

استهل قداسة البابا تواضروس الثاني اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ". وتحدث قداسة البابا تواضروس عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهي:
1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.

البابا تواضروس: ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ 

فيما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي.

أقيم الحفل بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة المعهد على مدار خمس سنوات منذ افتتاحه، تلاه كلمات ملهمة من خريجين يمثلون الدفعتين. كما ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة أشار فيها إلى الدور البارز للمعهد في تعزيز دراسة تاريخ الكنيسة وترسيخ الهوية القبطية.

حوار مع عدد من الخريجين

وفي فقرة تفاعلية، أجري حوارا مع عدد من الخريجين الذين شاركوا تجاربهم الدراسية، مسلطين الضوء على ما اكتسبوه من المعهد من مهارات ومعارف.

وفي كلمته، شدد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية دراسة التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر، بتاريخها العريق، تعد منبعًا للمعرفة والتاريخ. 

دراسة التاريخ لتوسيع آفاق المعرفة

وأكد قداسته ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ لتوسيع آفاق المعرفة، وفهم الأحداث التاريخية بعمق أكبر.
اختتم الحفل بتسليم البابا تواضروس شهادات التخرج لـ 42 خريجًا من الدفعتين، بالإضافة إلى منح شهادات إتمام الدورات المتخصصة للمشاركين فيها.
 

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