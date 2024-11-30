وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا غدا للقاء الأسد قبل التوجه إلى أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الوزير عباس عراقجي، سيبدأ في جولة إقليمية تركز على آخر التطورات الإقليمية غدا الأحد.

وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا غدا

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية:" إن عباس عراقجي سيتوجه أولا إلى دمشق بسوريا للقاء الرئيس بشار الأسد، ثم إلى أنقرة في تركيا. وبعد ذلك سيزور وجهة أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن".

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري زيارة رسمية إلى تركيا بعد غد الاثنين الموافق 2 ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران، عن تعرض قنصليتها في حلب بـسوريا لهجوم من قبل عناصر مسلحة، في ظل استمرار المعارك بين جبهة النصرة والجيش السوري.

وفي السياق ذاته زعمت الفصائل المسلحة في سوريا وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة، أنها سيطرت على مورك في ريف حماة، وذلك في ظل استمرار المعارك الشرسة مع الجيش السوري.

الفصائل المسلحة تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي

وادعت الفصائل المسلحة أنها سيطرت على مطار حلب الدولي، في حين قال الجيش السوري إن الفصائل تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية لمدينة حلب والتعزيزات العسكرية وصلت محاور القتال.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المشاركة المتحالفة معها، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة إدلب بالكامل.

الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة إدلب بالكامل

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إدلب أصبحت تحت سيطرة الهيئة، لافتًا إلى أن "الجيش السوري سلّم حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا قبل إدلب".

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن "الهيئة قد تنتقل إلى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وهنا ينتهي وجود السلطة السورية في كامل الشمال السوري".

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