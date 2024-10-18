الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في سقوط أسانسير بالزيتون

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه

أمرت نيابة الزيتون بالتصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه، عقب سقوط أسانسير بعقار في منطقة حدائق الزيتون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء حارس ومالك العقار لسؤالهما حول صيانة الاسانسير. 


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير بداخله شخص بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة مسن لقي مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الزيتون منطقة حدائق الزيتون غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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