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موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة وموعد
القنوات الناقلة وموعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الجديد. 

موعد قرعة كأس العالم للأندية 

وتسحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 

ومن المقرر أن تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس، وقناة أون تايم سبورتس الرياضية، والإخبارية السعودية، إضافة إلى نقلها بشكل مباشر عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتقام النسخة الجديدة لمونديال كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

قواعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

 لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما.

 لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا.

لا يمكن أن يلعب فريقان ضد بعضهما من نفس التصنيف في القرعة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

 الفيفا أخطر ممثلي الأندية المشاركة بالتصنيف الرسمي لمستويات القرعة، وبناء عليها ستقسم الفرق على 8 مجموعات في كل منها 4 أندية.

تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

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