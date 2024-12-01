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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وزير العدل والوفد
وزير العدل والوفد المرافق له، فيتو
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استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما. 

جاء ذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية، وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.


التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، مشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية. 

وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية على مستوى الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلًا عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا.

إنشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية

كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن إنشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص على استحداث مكاتب الساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلى استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية. 

 

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