الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كيفن دي بروين يكشف حقيقة وجود خلافات مع جوارديولا

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

 كشف نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، حقيقة وجود خلافات مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي بعد مباراة نوتنجهام فورست.

وأكد البلجيكي بروين أنه يسير على الطريق الصحيح لاستعادة مستواه، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على نوتنجهام فورست 3-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنذ أن تعافى من الإصابة، لم يخض دي بروين أي مباراة أساسيا قبل مباراة الأربعاء، التي وضع فيها بصمته عبر تسجيل هدف من صناعة مواطنه جيريمي دوكو.

 

وقال دي بروين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت إصابة غير مريحة، وغامضة ومحيرة. أتحسن ببطء.. تمكنت من لعب عدد كبير من الدقائق ولم أشعر بالانزعاج".


وأضاف: "إنه أمر مريح كان لدى معظمنا مسيرة في فرق آخر قبل سيتي، لذا لعبت في فترات كهذه. يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. لقد كان وقتًا عصيبًا. لم نكن على المستوى. تعرضنا للإصابات وما إلى ذلك".

وتابع: "نأمل أن تكون مباراة نوتنجهام فورست خطوة أولى للتحسن، من الجيد تغيير الزخم، في بعض المباريات التي خسرناها كانت هناك فترات لم نلعب فيها بشكل سيئ".

وعلق دي بروين حول وجود خلافات بينه وبين المدرب بيب جوارديولا، وقال: "أعلم أن الكثير قد قيل، لم تكن هناك أي مشاكل بيني وبين بيب، إنه يعلم أنني كنت أعاني. الأمر مؤلم وغير مريح. أريد العودة إلى الملعب، شعرت بحالة جيدة في بداية الموسم. أعمل بجد لاستعادة لياقتي البدنية. ربما ستكون لحظة صعود وهبوط من الآن فصاعدًا".

وأتم "آمل أن أتمكن من العودة إلى لياقتي البدنية دون الكثير من الألم وبعد ذلك سأكون بخير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي كيفن دي بروين دي بروين جوارديولا بيب جوارديولا الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يعود للانتصارات بالفوز علي نوتنجهام 0/3 ( صور)

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم علي نوتنجهام بثنائية في الشوط الأول

أبرزهم دي بروين، 4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن مانشستر سيتي

دي بروين يوجه صدمة لكريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

أخبار مصر: مفاجأة عن زلزال دمياط، قرعة كأس العالم للأندية، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس، اغتيال مسئول كبير يهز أمريكا

الأهلي يكشف حقيقة حصوله على 50 مليون دولار من المشاركة في المونديال

أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية

منوعات

المزيد

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية