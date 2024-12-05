كيفن دي بروين يكشف حقيقة وجود خلافات مع جوارديولا

كشف نجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، حقيقة وجود خلافات مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي بعد مباراة نوتنجهام فورست.

وأكد البلجيكي بروين أنه يسير على الطريق الصحيح لاستعادة مستواه، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على نوتنجهام فورست 3-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ أن تعافى من الإصابة، لم يخض دي بروين أي مباراة أساسيا قبل مباراة الأربعاء، التي وضع فيها بصمته عبر تسجيل هدف من صناعة مواطنه جيريمي دوكو.

وقال دي بروين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت إصابة غير مريحة، وغامضة ومحيرة. أتحسن ببطء.. تمكنت من لعب عدد كبير من الدقائق ولم أشعر بالانزعاج".



وأضاف: "إنه أمر مريح كان لدى معظمنا مسيرة في فرق آخر قبل سيتي، لذا لعبت في فترات كهذه. يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. لقد كان وقتًا عصيبًا. لم نكن على المستوى. تعرضنا للإصابات وما إلى ذلك".

وتابع: "نأمل أن تكون مباراة نوتنجهام فورست خطوة أولى للتحسن، من الجيد تغيير الزخم، في بعض المباريات التي خسرناها كانت هناك فترات لم نلعب فيها بشكل سيئ".

وعلق دي بروين حول وجود خلافات بينه وبين المدرب بيب جوارديولا، وقال: "أعلم أن الكثير قد قيل، لم تكن هناك أي مشاكل بيني وبين بيب، إنه يعلم أنني كنت أعاني. الأمر مؤلم وغير مريح. أريد العودة إلى الملعب، شعرت بحالة جيدة في بداية الموسم. أعمل بجد لاستعادة لياقتي البدنية. ربما ستكون لحظة صعود وهبوط من الآن فصاعدًا".

وأتم "آمل أن أتمكن من العودة إلى لياقتي البدنية دون الكثير من الألم وبعد ذلك سأكون بخير".

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