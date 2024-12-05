إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بروض الفرج للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.



عصابة سرقة الشقق في روض الفرج

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم "بأسلوب كسر الباب"، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالى، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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