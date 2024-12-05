الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الصين تلغي الرسوم الجمركية على منتجات الدول الأفريقية الفقيرة

العلم الصيني، فيتو
العلم الصيني، فيتو

دخل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تمنحه الصين للدول الفقيرة في أفريقيا حيز التنفيذ  الأسبوع الجاري، وذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنجولا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي صيني.

 

وتتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ في القارة حيث أقرضت بكين مليارات الدولارات لدول في إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، قبل أن تقلصها بشكل كبير في 2019، بينما تحاول واشنطن تعزيز جهودها.

 

التحول من الإقراض المباشر إلى التجارة

وفي 2021، أعلنت الصين التحول من الإقراض المباشر إلى التجارة والاستثمارات، وذلك بعد أن تخلفت بعض الدول التي أقرضتها عن سداد ديونها، بداية من زامبيا في 2020.

التجارة العالمية، فيتو
التجارة العالمية، فيتو

وبدأت الصين تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من البلدان الأقل دخلا في إفريقيا في 2005.

 

وقالت شركة ديفيلوبمنت ريإماجند، للاستشارات: إن خطوة بكين توسع ذلك الإجراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 140 منتجًا إضافيًّا، منها الأرز والقمح والسكر والقطن والورق والخشب.

 

ولا يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على البلدان الأقل دخلًا، باستثناء صادرات الأسلحة والذخيرة، في حين أن الولايات المتحدة لديها خطة لتعزيز التجارة مع تلك البلدان، بجانب الإعفاء من الرسوم لبعض الدول الأفريقية.

 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات الاقتصادات النامية في أفريقيا في 2022، بقيمة بلغت 101 مليار دولار، تلتها إيطاليا بنحو 46 مليار دولار والهند بواردات بلغت قيمتها 42 مليار دولار وإسبانيا بقيمة 39 مليار دولار.

 

علاقة الصين بأفريقيا 

ويقول منتقدون إن علاقة الصين بأفريقيا يشوبها استنزاف الموارد إلى حد كبير، إذ تصدر الدول الأفريقية النفط أو النحاس أو الكوبالت وتبيع الصين لها السلع النهائية ذات القيمة الأعلى.

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وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيلوبمنت ريإماجند هانا رايدر: إن إلغاء بكين للرسوم الجمركية يمكن أن يعزز جاذبيتها.

 

وأضافت، أن الحكومة الصينية حريصة على التأكيد على أن الوفاء بالوعود هو نهجها نحو أفريقيا، وذلك بالمقارنة بشركاء التنمية الآخرين في بعض الحالات.

 

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