الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الصناعات الغذائية: فرصة مصر كبيرة لجذب الاستثمارات بعد فرض أمريكا تعريفات جمركية على الصين

أشرف الجزايرلي
أشرف الجزايرلي

أكد المهندس أشرف الحزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن الصناعات الغذائية تُعد أحد أهم المحركات الاقتصادية للبلاد، وتمثل العمود الفقري لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية العالمية.

قطاع الصناعات الغذائية يحمل مستقبلًا واعدًا يدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لمصر في جذب الاستثمار في العديد من الصناعات الغذائية وزيادة صادراتها خاصة من الفراولة مع فرض أمريكا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، ما يعزز فرص المنتجات الغذائية المصرية في التصدير وإقامة تجمعات صناعية وزراعية.

وشاركت غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي في افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فوود افريكا ومعرض باك بروسيس 2024 المقام في الفترة من 3 الي 5 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى.

وافتتح المعرض في دورته التاسعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددًا من رؤساء المجالس التصديرية.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التى تربط غرفة الصناعات الغذائية بمعرض فوود افريكا تشارك هذا العام في العديد من الفعاليات من ندوات وجلسات علمية بالإضافة إلى جناح خاص بصالة 5 ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال من شركات برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية بقطاع الصناعات الغذائية وشركات رائدات الأعمال بمصر بالشراكة مع مشروع TRADE.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية: تأتي مشاركة الغرفة في معرض فوود أفريكا في إطار حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات رائدات الأعمال.

 

القطاع الصناعي الغذائي في مصر يواصل تحقيق نجاحات كبيرة

 

وأكد "الجزايرلي"، أن القطاع الصناعي الغذائي في مصر يواصل تحقيق نجاحات كبيرة مع جهود الدولة والفريق كامل الوزير مستشار رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، حيث زادت صادرات القطاع من الأغذية والحاصلات الزراعية إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري مع التركيز على اختراق الأسواق الأفريقية والآسيوية.

ولفت إلى تحسن كبير في مناخ الاستثمار في مصر قطاع الصناعات الغذائية مع طرح الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة ومنها في السادس من اكتوبر الي جانب امتلاك أكبر قاعدة من الصوب الزراعية في المنطقة، وتقدم حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي الغذائي مما يعزز الإنتاج الزراعي ويدعم الصناعات الغذائية لتصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

و أشار إلى مجهودات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حل المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه المصدرين بجانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعادة تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعد إنجازا كبيرا في عودة المنتجات المصرية الي أوروبا وفي التفاوض مستقبليا على تصدير منتجات الألبان أيضا.

غرفة الصناعات الغذائية

 

أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتحقيق 20 مليار دولار من صادرات الصناعات الغذائية بحلول عام 2030، حيث تعتمد الخطة على زيادة التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، خاصةً في أفريقيا وآسيا.

واختتم "الجزايرلي" كلمته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الغذائية يحمل مستقبلًا واعدًا يدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

وشارك المهندس أشرف الحزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا، وكمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية لمعرض باك بروسيس 2024.

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غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية فوود افريكا وباك بروسيس2024 رئيس غرفة الصناعات الغذائية

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