المالية: إعلان حزمة إجراءات بشأن الرسوم الجمركية والضريبة العقارية خلال أسابيع

وزراة المالية، أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن حزمة إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية والضريبة العقارية الفترة المقبلة خلال الأسابيع والأشهر القريبة.

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وزارة المالية - فيتو

خلق الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال



وأضاف خلال مؤتمر لـمجتمع الأعمال الضريبي أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية وفي مقدمتها خلق الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.

تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب

كما ذكر أنه سيتم تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.

وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269 (تابع)، الصادر في 27 نوفمبر 2024، قرارى وزارة المالية، بشأن تعديل بعض أحكام تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات.

- قرار وزارة المالية رقم 504 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا، لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.

- وقرار وزارة المالية رقم 505 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى، ومكافآت أعضائها.

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