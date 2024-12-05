الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" اليوم

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٥ و٦ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالأمانة والمستشفيات التابعة لها عبر النطاق الرسمي على الإنترنت، وذلك بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.


تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر "2030"، التي تركز على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالأمانة تمثل خطوة نوعية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين متلقي ومقدمي الخدمة الصحية، كما تسلط الضوء على إمكانيات الأمانة في تقديم خدمات طبية متميزة، مع إبراز الكوادر الطبية المتميزة والتجهيزات الطبية الحديثة المتاحة في مستشفياتها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن المنصة تتيح خريطة جغرافية تفاعلية تساعد المرضى في الوصول بسهولة إلى مستشفيات الأمانة لتلقي الخدمات العلاجية والتشخيصية، كما تستعرض المنصة أنشطة الأمانة في مجالات عدة تشمل التشخيص والعلاج، وتنشيط السياحة العلاجية، والتسويق الطبي، والتعليم الطبي المستمر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات المتطورة، مثل الحجز الإلكتروني للكشف في العيادات الخارجية بمستشفيات الأمانة، كما تتيح المنصة عرض نتائج الفحوصات المعملية، وتقارير وصور فحوصات الأشعة، بالإضافة إلى عرض المستشفيات التي تقدم خدمات ضمن المبادرات الصحية الرئاسية، ويُسهم هذا في تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وتحسين تجربتهم الطبية.

الصحة: إجراءات فورية لتوفير عدد حضانتين وجهاز مونيتور بمستشفى تلا المركزي

في اليوم العالمي لذوي الهمم، الصحة: 776 قسم علاج طبيعي يقدم خدماته لأصحاب الإعاقة الحركية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري، ويعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وفقًا للمعايير العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشعة والتحاليل خدمات تنظيم الاسرة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وزارة الصحة رئيس الجمهورية تنظيم الاسرة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية

الصحة: فحص 7 ملايين و46 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج

وزير الصحة: زيادة أعداد أطباء التخدير في معهد القلب وتسريع إجراءات قرارات نفقة الدولة

الأكثر قراءة

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

إسرائيل تتقدم بمقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن والبدء في وقف إطلاق النار

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة

اليوم، قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، ومرتجي يمثل الأهلي

باستثناء البلطي، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك بسوق العبور

رئيس البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن زلزال شمال دمياط ويرد على توقعات العالم الهولندي (فيديو)

منوعات

المزيد

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

لحظة انهيار تمثال بوذا الضخم على راهب و5 آخرين في تايلاند (فيديو)

صاعقة ضربتهم..فيتنام تعلن مقتل 12 جنديًا إثر انفجار كبسولات خلال تدريب

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

المزيد

خدمات

المزيد

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية