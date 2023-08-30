الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للمواطنين عن متحور فيروس كورونا الجديد

الدكتور عوض تاج الدين،فيتو
الدكتور عوض تاج الدين،فيتو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن متحور فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار لكن أعراضه خفيفة مشابهة لأعراض البرد المتمثلة فى ألم فى الزور ورشح وعطس وتكسير فى الجسم وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية اليوم لا يوجد أى انتشار وبائى أو مضاعفات خطيرة مضيفا أن حالات المستشفيات قليلة جداولا يوجد وفيات.

وأضاف مستشار الرئيس للصحة نراقب درجة انتشار المتحور وشدة الأعراض التى يصاب بها الانسان وتداعيات ومضاعفات ونسب الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس متوقعا حدوث مضاعفات أكثر حدة لأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

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ويذكر أن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قال إنه لم يتم وضع أي بروتوكول علاجي جديد للمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات صحفية أن الطبيب المعالج هو المنوط به تحديد البروتوكول العلاجي للمريض ولا يوجد بروتوكول علاجي موحد يصلح مع المصابين بفيروس كورونا أو أي مرض آخر لأن كل مريض يختلف عن الآخر وحالته الصحية تختلف عن الآخرين.

وأوضح أن 80 % من الإصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا تتماثل الشفاء دون تدخلات علاجية نظرا لأن الأعراض بسيطة.

 

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الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية متحور فيروس كورونا

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