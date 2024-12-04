تفاصيل تعذيب طفلة بالبساتين على يد والدها

كشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات تعذيب قهوجي لابنته الصغيرة في البساتين وحلق شعرها بزعم تأديبها حتى فقدانها الوعي، حيث تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، وبها إصابات وحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسد وكدمات، وتم إيداعها غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قهوجي لقيامه بالاعتداء على ابنته الصغيرة بالضرب وحلق شعرها في منطقة البساتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة بالغة من العمر 5 سنوات فاقدة الوعي وبها إصابات وجروح بأماكن متفرقة من الجسد، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الفتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، وبها إصابات وحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسد وكدمات، وتم إيداعها غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث برئاسة اللواء علا بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة، حيث حلق شعرها وتعدى عليها بالضرب والحرق وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه.

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