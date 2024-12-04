الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

السجن 3 سنوات لسيدة متهمة بالنصب علي المواطنين في المعادي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنح المعادي المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، مستريحة المعادي بالسجن 3 سنوات لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج.

 

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات بالمعادي لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتها على تسفيرهم لخارج البلاد، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

 

وكان تبلغ لـ قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من (مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنها لم تفي بذلك أو رد المبالغ المالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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