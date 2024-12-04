تضمن مياه النيل، التوقيع على إعلان مشترك بين مصر وأوغندا (صور)

وقع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهنري أوكيلو وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، على إعلان مشترك حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الإفريقية المشتركة.

وذلك في ختام جولة المشاورات السياسية التي عقدت بين مصر وأوغندا على المستوى الوزاري اليوم.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما بناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية بشكل عام وبناء القدرات، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي.

كما أكد الجانبان في الإعلان المشترك التمسك بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

واتفقا على التشاور بشكل منتظم بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق من أجل المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.

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